Diese Analyse wurde am 11.01.2023 um 07:31 Uhr erstellt.

Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 27,33 EUR eine dynamische Rally bis auf ein im Juli 2021 bei 105,90 EUR verzeichnetes Allzeithoch gezeigt. Darunter kam es zu einer Trendumkehr im langfristigen Zeitfenster. Der anschließende Abwärtstrend schickte die Notierung zurück bis auf ein im vergangenen September gesehenes 8-Jahres-Tief bei 19,18 EUR. Hiervon ausgehend befinden sich die Bullen am Ruder. Eine dynamische Erholungsrally beförderte den Wert nachhaltig über seine 200-Tage-Linie. Die 50-Tage-Linie kreuzte vor wenigen Tagen die 200-Tage-Linie von unten nach oben (Golden Cross). Zuletzt zeigte der Anteilsschein am Montag bei überkaufter Lage einen Fehlausbruch über das Widerstandscluster bestehend aus dem Reaktionshoch vom Mai 2022 und dem 23,6%-Fibonacci-Retracement. Im gestrigen Handel rutschte er wieder per Tagesschluss unter diese Zone bei 39,27/39,65 EUR. Eine Konsolidierung oder ein mehrtägiger Pullback würden nun nicht überraschen. Potenzielle nächste Auffangbereiche lauten 36,30/37,34 EUR und 34,40/34,62 EUR. Zu einer Eintrübung der mittelfristigen Ausgangslage käme es erst unterhalb der kritischen Supportzone bei 28,17-32,00 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss über 40,51 EUR würde derweil ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren. Im Fokus als mögliche nächste Kursziele befinden sich im Erfolgsfall die Marken 42,02 EUR und 45,79 EUR sowie die Zone 50,34-52,31 EUR.