Der deutsche Aktienmarkt gönnte sich am Dienstag eine Auszeit vom Kursaufschwung der vergangenen Tage. Der DAX schloss 0,12 Prozent tiefer bei 14.775 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte büßte 0,64 Prozent ein. Gegen den Trend konnte der TecDAX ein hauchdünnes Plus von 0,03 Prozent verbuchen. In den drei Indizes gab es 30 Gewinner und 67 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 62 Prozent. Stärkste Sektoren waren Pharma & HealthCare (+1,37%) und Versorger (+0,90%). Die deutlichsten Abschläge zeigten Chemiewerte (-1,16%) und Technologietitel (-1,09%). Bayer haussierte an der DAX-Spitze um 4,05 Prozent. Das Papier profitierte von positiven Aussagen zum Pharma-Segment. Der in Aussicht gestellte Umsatz mit dem neuen Medikamenten-Portfolio lag deutlich über den Analystenerwartungen. Zalando verlor als Schlusslicht nachrichtenlos 3,01 Prozent.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 0,56 Prozent auf 33.704 Punkte. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,88 Prozent nach oben auf 11.206 Zähler. 69 Prozent der Werte an der NYSE konnten Zugewinne verbuchen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. 61 neuen 52-Wochen-Hochs standen sechs Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um acht Basispunkte auf 3,61 Prozent nach oben. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,22 Prozent auf 1.882 USD. Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 0,56 Prozent auf 75,05 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,79 Prozent fester bei 162,81 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,04 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.818) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Makrodaten zur Veröffentlichung an. Von Interesse sind die Auftragseingänge im Maschinen- und Anlagenbau für November. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Cropenergies. Siemens Energy berichtete gestern Abend von einem milliardenschweren Auftrag vom Netzbetreiber Amprion. Die Aktie tendierte nachbörslich rund 1 Prozent höher.