Nächste Unterstützungen:

14.676-14.709

14.610

14.502

Nächste Widerstände:

14.833/14.838

14.916/14.925

14.989/15.014

Das kurzfristige technische Bias ist aktuell neutral zu werten. Mit einem nachhaltigen Ausbruch über die nächste Hürde bei 14.833/14.838 Punkten per Stundenschluss entstünde ein Anschlusskaufsignal. Im Erfolgsfall würde die wichtigere Barriere bei 14.916/14.925 Punkten als mögliches Kursziel aktiviert. Ein Übergang vom aktuellen Konsolidierungsmodus in eine deutlichere Abwärtskorrektur würde hingegen mit einem Rutsch unter den nächsten Supportbereich bei 14.676-14.709 Punkten indiziert. Als potenzielle nächste Korrekturziele fungieren in diesem Fall die Unterkante der Kurslücke bei 14.610 Punkten sowie die Marke von 14.502 Punkten.