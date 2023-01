Nächste Unterstützungen:

14.827-14.836

14.791

14.676-14.709

Nächste Widerstände:

14.989/15.014

15.192-15.222

15.317-15.343

Die damit erfolgte Überwindung des im langfristigen Chartbild wichtigen Widerstands bei 14.925 Punkten kann vom Ausmaß her noch nicht als nachhaltig qualifiziert werden. Bis zum Beweis des Gegenteils verfügen die Bullen dennoch weiter über den technischen Vorteil. Ein heutiger Tagesschluss signifikant unterhalb von 14.925 Punkten würde ein Warnsignal für die Bullen liefern. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild lassen sich nächste potenzielle Ziele und Hürden bei 14.989/15.014 Punkten und 15.192-15.222 Punkten ausmachen. Nächster solider Support liegt bei 14.827-14.836 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde ein bearishes Intraday-Signal generieren. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 14.791 Punkte und 14.676-14.709 Punkte stünden in diesem Fall auf der Agenda.