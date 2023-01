Die Aktie des Großküchenausrüsters Rational (WKN: 701080) hatte im August 2021 ein Rekordhoch bei 1.033,50 EUR markiert. Der anschließend etablierte Abwärtstrend schickte sie bis auf ein im vergangenen September verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 401,00 EUR. Dort übernahmen die Bullen das Ruder. Im Rahmen des seither laufenden Aufwärtstrends hellte sich auch die übergeordnete technische Ausgangslage im gestrigen Handel auf. Begleitet von sehr hohem Handelsvolumen überwand der Wert die dominante Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch und verbuchte ein 5-Monats-Hoch. Er befindet sich nun oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Bereits im Dezember kam es zu einem bullishen Kreuzen des SMA 50 mit dem SMA 200 („Golden Cross“). Formationstechnisch bestehen nun gute Aussichten auf eine langfristige untere Umkehr, solange die kritische Supportzone bei 545,00-570,57 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Mit Blick auf die Oberseite würde ein nachhaltiger Ausbruch über die nächste Ziel- und Widerstandszone bei 683,50-717,25 EUR die These einer komplettierten Bodenbildung bestätigen. Auf Sicht mehrerer Monate wäre im Erfolgsfall ein Vorstoß in Richtung 791,89-798,80 EUR und eventuell 870,00-919,20 EUR vorstellbar. Unterhalb von 545,00 EUR würde dieses Szenario negiert und es entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 510,00 EUR, 471,20 EUR und eventuell 377,20-401,00 EUR.