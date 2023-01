Nächste Unterstützungen:

14.965-14.973

14.925/14.935

14.833-14.850

Nächste Widerstände:

15.095

15.192-15.222

15.317-15.343

Der mittelfristige Aufwärtstrendbleibt intakt. Kurzfristig steigt mit der mittlerweile überkauften Lage in den markttechnischen Indikatoren die Wahrscheinlichkeit für eine mehrtägige Konsolidierung. Ein Break über 15.095 Punkte per Stundenschluss würde heute ein bullishes Anschlusssignal generieren, dass den noch offenen Ziel- und Widerstandsbereich 15.192-15.222 Punkte in den Fokus rücken würde. Unterstützt ist der Index heute als Nächstes bei 14.965-14.973 Punkten und 14.925/14.935 Punkten. Darunter würde ein deutlicherer Pullback in Richtung 14.833-14.850 Punkte wahrscheinlich.