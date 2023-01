Diese Analyse wurde am 09.01.2023 um 07:31 Uhr erstellt.

Die Jungheinrich-Aktie (WKN: 621993) hatte im April 2021 bei 48,04 EUR ein zyklisches Hoch markiert. Die nachfolgende Topbildung wurde im Januar vergangenen Jahres mit dem Rutsch unter die Marke von 38,30 EUR komplettiert. Bis auf im September gesehene 19,77 EUR stürzte die Notierung ab. Das Kursgeschehen oberhalb dieses Niveaus kann als Versuch einer übergeordneten Bodenbildung aufgefasst werden. Der Wert konnte das letzte Reaktionshoch vom August im Rahmen einer Rally überbieten und konsolidiert seit einigen Wochen diesen Kursschub oberhalb der signifikant rückeroberten 200-Tage-Linie. Die steigende 50-Tage-Linie kreuzte im Dezember die 200-Tage-Linie von unten nach oben (Golden Cross). Im charttechnischen Fokus steht nun die in Rufweite befindliche kritische Widerstandszone 29,29-29,74 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber per Tagesschluss, würde das bullishe Szenario bestätigen. Potenzielle nächste Kursziele lauten im Erfolgsfall 30,57 EUR, 31,21 EUR, 32,11 EUR und 33,58-34,00 EUR. Mögliche Rücksetzer sollten im Idealfall spätestens im Bereich 27,31 EUR auf Unterstützung treffen. Darunter müsste hingegen eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 25,90 EUR oder 24,55/24,93 EUR eingeplant werden.