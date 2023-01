Der deutsche Aktienmarkt beendete am Freitag eine starke Börsenwoche mit weiteren Kursgewinnen. Stützend wirkte vor allem ein überraschend schwacher ISM-Indexfür den Servicesektor in den USA. Die Marktteilnehmer setzten darauf, dass die US-Notenbank zukünftig auf eine weniger aggressive Zinspolitik überschwenken könnte. Der DAX verbesserte sich um 1,20 Prozent auf 14.610 Punkte (Wochenplus: 4,93%). MDAX und TecDAX stiegen um 1,12 beziehungsweise 0,70 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 84 Gewinner und 14 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 92 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sank um 1,03 Punkte auf ein 12-Monats-Tief bei 18,52 Zähler. Alle Sektorenindizes schafften den Sprung in den grünen Bereich. Am deutlichsten fielen die Zugewinne bei Technologiewerten (+2,31%) und Chemietiteln (+2,28%) aus. Siemens Energy belegte mit einem Plus von 3,53 Prozent die DAX-Spitze. Aufschläge von über 2 Prozent wiesen Linde, Infineon, Zalando, Continental, FMC und BASF auf. Die rote Laterne hielt Henkel mit einem nachrichtenlosen Minus von 2,34 Prozent.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial um 2,13 Prozent auf 33.631 Punkte an und löste damit eine 13 Handelstage andauernde Range nach oben auf. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 2,79 Prozent auf 11.040 Punkte. 84 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen betrug ebenfalls 84 Prozent. 79 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar stand nach den veröffentlichten US-Konjunkturdaten unter Abgabedruck. EUR/USD stieg im Gegenzug bis zum Ende des New Yorker Handels um 1,17 Prozent auf 1,0645 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries brach um 16 Basispunkte auf 3,55 Prozent ein. Gold verteuerte sich an der Comex um 1,58 Prozent auf 1.870 USD. Silber, Platin und Palladium haussierten zwischen 2,28 und 4,27 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific ex Japan Index handelte 2,18 Prozent fester bei 533,79 Punkten. Besonders deutlich nach oben ging es mit dem koreanischen Kospi (+2,59%). Stark gesucht war die Aktie von Alibaba (+7,78%) in Hongkong. Die Börse in Tokio blieb feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,22 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.679) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion. Daneben sind der sentix-Konjunkturindex, die Arbeitsmarktdaten für die Eurozone sowie der OECD-Frühindikator von Interesse.