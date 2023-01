Diese Analyse wurde am 16.01.2023 um 07:59 Uhr erstellt.

Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) etablierte ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch einen mehrjährigen Abwärtstrend. Im Oktober 2020 markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR. Anschließend konnte der Anteilsschein einen primären Aufwärtstrend entwickeln, der weiterhin intakt ist. Im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle vom im Dezember 2021 gesehenen Reaktionstief bei 43,91 EUR konnte sich der Kurs bis auf ein am 13. April 2022 verbuchtes 2-Jahres-Hoch bei 67,99 EUR hinaufschrauben. Anschließend durchlief das Papier eine Korrekturphase. Im Rahmen einer zweiten Korrekturwelle abwärts erreichte es im September ein bedeutendes Supportcluster, welches aus der langfristigen Aufwärtstrendlinie sowie dem 161,8%-Fibonacci-Projektionsniveau resultierte. Der auf dem dort bei 46,70 EUR markierten Verlaufstief geformte kurzfristige Doppelboden bildete den Ausgangspunkt für einen bislang dreiwelligen Erholungstrend. Mit dem jüngsten dynamischen Kursschub über die 200-Tage-Linie auf ein 5-Monats-Hoch erreichte der Anteilsschein eine kritische Ziel- und Widerstandszone. Ein Tagesschluss oberhalb der Marke von 58,00 EUR würde ein erstes Indiz für eine signifikante weitere Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes liefern. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem nachhaltigen Break über 59,55 EUR. Als potenzielles primäres Ziel der Rally würde im Erfolgsfall der Bereich bei aktuell 62,58-65,00 EUR fungieren. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über eine nächste Unterstützung bei 55,90-56,39 EUR. Kann er sich darüber per Tagesschluss behaupten, bleibt das technische Bias im kurzfristigen Zeitfenster unmittelbar bullish. Darunter wäre hingegen ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 54,45 EUR und eventuell 52,20/52,60 EUR einzuplanen.