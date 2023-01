Die Aktie von TAG Immobilien (WKN: 830350) hatte im August 2021 ein zyklisches Hoch bei 29,37 EUR verzeichnet. Der anschließende primäre Abwärtstrend drückte den Kurs bis auf ein im vergangenen Dezember verbuchtes 12-Jahres-Tief bei 5,37 EUR. Die damit verbundene geringfügige Unterschreitung der langfristig relevanten Unterstützung bei 5,61 EUR erwies sich als kurzlebig und damit als Bärenfalle. Seither befindet sich der Wert fest in der Hand der Bullen und konnte in der Spitze um rund 63 Prozent zulegen. Im gestrigen Handel überwand er die horizontale Hürde bei 8,65 EUR dynamisch und verzeichnete ein 4-Monats-Hoch bei 8,73 EUR. Als potenzielle nächste Kursziele im Rahmen des mittelfristigen Erholungstrends fungieren der Widerstand bei 9,49 EUR sowie die fallende 200-Tage-Linie bei aktuell 10,51 EUR. Zu einer deutlicheren Aufhellung auch der übergeordneten Chartsituation käme es erst oberhalb der weiteren Hürde bei 11,03/11,29 EUR. Im Erfolgsfall wäre dann ein weitergehender Vorstoß in Richtung 14,09/14,54 EUR in der mittleren Frist vorstellbar. Mit Blick auf die Unterseite wäre ein Tagesschluss unterhalb von 8,20 EUR ein Indiz für eine anstehende Konsolidierung oder Korrektur zum Abbau der aktuell überkauften markttechnischen Situation. Als mögliche Auffangzone würde in diesem Fall der Bereich 6,66-7,54 EUR in den technischen Fokus rücken. Deren Verletzung per Tagesschluss würde das bullishe Szenario negieren und Abwärtsrisiken in Richtung des Dezember-Tiefs mit sich bringen.