Der deutsche Aktienmarkt setzte zum Wochenstart seinen Aufwärtstrend fort. Impulse von der Wall Street blieben aus, da in den USA die Börsen feiertagsbedingt geschlossen blieben. Stützend wirkten einbrechende europäische Gaspreise (-14,44%). Der DAX schloss 0,32 Prozent fester auf einem Mehrmonatshoch bei 15.134 Punkten. MDAX und TecDAX zeigten Zugewinne von 0,72 und 0,54 Prozent. In den drei Indizes gab es 69 Gewinner und 27 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW zeigte trotz steigender DAX-Kurse einen Sprung nach oben um 0,94 Punkte auf 18,49 Zähler. Am Freitag hatte er ein 12-Monats-Tief verzeichnet. Sehr stark gesucht blieben vor allem Immobilienwerte. Vonovia haussierte um 3,66 Prozent und belegte damit den zweiten Platz im DAX. Außerhalb des Leitindex zogen TAG Immobilien (+6,28%), LEG Immobilien (+5,99%) und Aroundtown (+5,94%) noch kräftiger an. Die genannten Werte notieren auf Wochensicht alle prozentual zweistellig im Plus. Den Spitzenplatz im Leitindex nahm ohne Nachrichten Zalando (+4,20%) ein. Covestro endete nach Zahlen und einem volatilen Geschäft 1,78 Prozent höher. Hannover Rück verlor als Schlusslicht 1,76 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh nach im Fokus stehenden und besser als erwartet ausgefallenen chinesischen Konjunkturdaten uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,15 Prozent tiefer bei 165,40 Punkten. Die chinesische Wirtschaft wuchs den Daten zufolge im vergangenen Jahr um 3,0 Prozent und damit mit dem zweitniedrigsten Niveau seit den siebziger Jahren. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem noch schwächeren BIP-Wachstum von 2,8 Prozent gerechnet. Die Industrieproduktion in der zweitgrößten Volkswirtschaft legte im Dezember um 1,3 Prozent (Konsensschätzung: +0,2%) zu. Die Einzelhandelsumsätze gaben um 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr nach (Konsensschätzung: -8,6%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,32 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.130) ein wenig veränderter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Verbraucherpreisdaten für Dezember und den ZEW-Index für Januar. In den USA könnte der Empire State Manufacturing Index für Impulse sorgen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hugo Boss, Goldman Sachs und Morgan Stanley.