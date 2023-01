Nächste Unterstützungen:

15.101

15.041

14.925/14.935

Nächste Widerstände:

15.153

15.192-15.222

15.317-15.343

Das Momentum bleibt schwach. Dies und die weiter überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren machen den Index anfällig für Konsolidierungstendenzen oder auch deutlichere Rücksetzer im kurzfristigen Zeitfenster. Eine nächste Unterstützung befindet sich heute bei 15.101 Punkten. Ein Stundenschluss darunter würde einen ersten Hinweis für den Beginn einer Konsolidierungsphase liefern. Bestätigt würde dieses Szenario mit einer Verletzung der weiteren Unterstützung bei 15.041 Punkten. Mögliche Auffangbereiche lauten dann 14.925/14.935 Punkte und 14.833-14.870 Punkte. Ein Stundenschluss oberhalb von 15.153 Punkten würde derweil die bereits in unmittelbarer Rufweite befindliche Ziel- und Widerstandsregion 15.192-15.222 Punkte in den Blick rücken. Deren Überwindung würde für eine unmittelbare Fortsetzung des dominanten Aufwärtstrends in Richtung 15.317-15.343 Punkte sprechen. Weitere Hürden liegen bei 15.440 Punkten und 15.543-15.614 Punkten.