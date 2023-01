Die Aktie von SMA Solar Technology (WKN: A0DJ6J) hatte im Januar 2021 ein Mehrjahreshoch bei 71,80 EUR markiert und anschließend einen zyklischen Abschwung eingeleitet, der die Notierung bis auf im Februar 2022 gesehene 25,10 EUR einbrechen ließ. Seither dominieren die Bullen das Kursgeschehen. Am 11. Januar dieses Jahres gelang schließlich der von sehr hohem Volumen begleitete Ausbruch über das Hoch aus dem Jahr 2021. Dieses Anschlusskaufsignal katapultierte die Notierung bereits unmittelbar an eine weitere wichtige Hürde, die aus zwei ultralangfristigen Eindämmungslinien entlang der letzten zyklischen Hochpunkte, sowie der oberen Kanalbegrenzung des mittelfristigen Trendkanals resultiert. Sollte die laufende Konsolidierung mit einem nachhaltigen Ausbruch über 81,50 EUR, idealerweise per Wochenschluss, aufgelöst werden, entstünde ein bedeutendes bullishes Signal in allen Zeitebenen. Mögliche nächste Ziele lassen sich im Erfolgsfall bei 89,60 EUR und 104,20/106,70 EUR ausmachen. Nächste Unterstützungen befinden sich bei 74,80 EUR und 69,35-72,20 EUR. Die technische Ausgangslage bleibt konstruktiv für die Bullen, solange die letztgenannte Zone nicht per Tagesschluss verletzt wird. Mittelfristig eintrüben würde sich die Situation mit einem Rutsch unter die Supportzone bei 61,00-65,33 EUR. In diesem Fall wäre ein Test der steigenden 200-Tage-Linie bei aktuell 51,13 EUR einzuplanen.