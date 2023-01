Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) etablierte ausgehend vom im März 2020 bei 10,41 EUR markierten 6-Jahres-Tief einen langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt konnte sie am 11. Januar mit dem Ausbruch über eine mehrmonatige Eindämmungslinie ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren und nachfolgend bis auf ein am 17. Januar gesehenes 22-Jahres-Hoch bei 20,66 EUR vorstoßen. Seither läuft ein Pullback, der die Notierung bis gestern in unmittelbare Rufweite zur überwundenen Eindämmungslinie zurückführte. Kann sich die Notierung oberhalb des aktuellen Supports bei 20,03/20,06 EUR behaupten (Tagesschlusskursbasis), bleibt eine zeitnahe Wiederaufnahme des dominanten Aufwärtstrends möglich. Darunter würde sich das kurzfristige Chartbild hingegen eintrüben und es müsste mit einer deutlicheren Korrektur in Richtung zunächst 19,86/19,89 EUR und 19,55-19,65 EUR gerechnet werden. Mittelfristig relevante Unterstützungen befinden sich bei aktuell 19,39/19,41 EUR und 18,99-19,11 EUR. Der übergeordnete Bullenmarkt würde schließlich erst mit einem Rutsch unter 18,60/18,72 EUR in seinem Bestand gefährdet. Mit Blick auf die Oberseite würden Tagesschlusskurse oberhalb der beiden Hürden bei 20,66 EUR und 20,84/20,86 EUR prozyklische Anschlusskaufsignale liefern. Aus dem ganz langfristigen Chartbild lassen sich darüber nächste Barrieren erst bei 23,05 EUR und 30,63 EUR ausmachen.