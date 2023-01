Nächste Unterstützungen:

14.883-14.906

14.833

14.791

Nächste Widerstände:

14.987/14.992

15.038

15.078-15.119

Der Index befindet sich im Konsolidierungsmodus bezogen auf den intakten mittelfristigen Aufwärtstrend. Die bearishe Aussage der am Vortag geformten Doji-Kerze wurde bestätigt. Mit Blick auf die markttechnischen Indikatoren im Stundenchart hat sich die zuvor überkaufte Lage nicht nur abgebaut, sondern es liegt bereits eine überverkaufte Situation vor. Eine Erholungsbewegung auf den gestrigen Abwärtsimpuls erscheint daher plausibel, solange die aktuelle Supportzone bei 14.883-14.906 Punkten nicht per Stundenschluss verletzt wird. Mögliche nächste Erholungsziele und Widerstände lauten 14.987/14.992 Punkte, 15.038 Punkte und 15.078-15.119 Punkte. Ein erstes Indiz für ein mögliches Ende der Konsolidierungsphase entstünde mit einem Break über 15.157-15.177 Punkte. Unmittelbar bullish würde es im kurzfristigen Zeitfenster erst wieder oberhalb von 15.250/15.270 Punkten (Tagesschlusskursbasis). Ein nachhaltiger Rutsch unter 14.833 Punkte würde derweil ein Signal für eine ausgedehnte Abwärtskorrektur liefern. Nächste Unterstützungen und potenzielle Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 14.833 Punkten, 14.791 Punkten und 14.676-14.709 Punkten.