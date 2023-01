Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des ultralangfristigen Abwärtstrends im März 2020 ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines übergeordneten Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Nach einer im Februar 2022 am 4-Jahres-Hoch bei 9,51 EUR gestarteten ausgeprägten Korrekturphase konnte der Wert ausgehend vom Juli-Tief bei 5,65 EUR einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren. Zuletzt verzeichnete er ein geringfügig neues Mehrjahreshoch, wird jedoch derzeit von einem Widerstandsbündel gedeckelt, welches aus der oberen Begrenzung des mittelfristigen Trendkanals sowie der Abwärtslücke vom 24. Mai 2018 resultiert. Dabei liegt eine überkaufte Marktsituation vor, was die Aktie anfällig für eine ausgeprägte Konsolidierung oder einen deutlichen Rücksetzer macht. Zu einem bullishen Anschlusssignal käme es nun im Falle eines nachhaltigen Ausbruchs per Tagesschluss über die aktuell bis 10,07 EUR reichende Barriere. Im Erfolgsfall würden mögliche nächste Ziele bei 10,70 EUR, 11,16/11,17 EUR und 11,74 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite entstünde mit einem Tagesschluss unterhalb des nächsten Supports bei 9,29 EUR eine erste preisliche Bestätigung für den Beginn einer Verschnaufpause. Eine weitere Bestätigung wäre in der Verletzung der darunter befindlichen Unterstützungszone bei 9,07-9,11 EUR zu sehen. Ein mögliches Korrekturziel lautet in diesem Fall 8,44-8,80 EUR. Zu einer Eintrübung der übergeordneten Chartsituation käme es erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter 7,51-7,96 EUR.