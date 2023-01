Der deutsche Aktienmarkt konnte sich zum Wochenausklang etwas vom Kursrutsch des Vortages erholen. Stützend wirkte der dritte deutliche Rückgang bei den deutschen Erzeugerpreisen in Folge. Die Teuerungsrate lag im Dezember bei 21,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (Konsensschätzung: 22,7% nach zuvor 28,2%). Der DAX schloss 0,76 Prozent höher bei 15.034 Punkten. Auf Wochensicht gab er 0,35 Prozent nach. MDAX und TecDAX verzeichneten am Berichtstag Zugewinne von 1,34 beziehungsweise 0,38 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 80 Gewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+2,71%), Medien (+1,88%) und Banken (+1,59%). Lediglich Finanzdienstleister (-0,63%) und Technologiewerte (-0,40%) wiesen auf der Sektorenebene Abschläge auf. Zalando belegte mit einem Plus von 4,98 Prozent nachrichtenlos die DAX-Spitze. Covestro folgte gestützt von einer Kaufempfehlung mit einem Aufschlag von 2,53 Prozent. Porsche AG notierte mit einem Minus von 1,44 Prozent am Indexende.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 1,00 Prozent auf 33.375 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 2,86 Prozent nach oben auf 11.619 Zähler. 77 Prozent der Werte an der NYSE endeten im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 83 Prozent. Es gab 47 neue 52-Wochen-Hochs und 16 Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,24 Prozent fester bei 1,0857 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um neun Basispunkte nach oben auf 3,48 Prozent. Gold handelte an der Comex 0,23 Prozent höher bei 1.930 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich mit der Erwartung einer steigenden Nachfrage aus China um 1,43 Prozent auf 81,76 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei dünnen Umsätzen uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,59 Prozent fester bei 167,97 Punkten. Gestützt wurde der Aufschwung im Index vor allem vom japanischen Aktienmarkt. Gesucht waren in der Region vor allem Technologiewerte und der Energiesektor. Feiertagsbedingt blieben die Börsen in China, Hongkong, Singapur, Südkorea, Taiwan, Indonesien, Malaysia und Vietnam geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,08 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.072) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der konjunkturellen Seite auf den Index der Frühindikatoren in den USA sowie auf den Index des Verbrauchervertrauens in der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Secunet Security Networks. Bereits am Freitagabend hatte der Aromenhersteller Symrise vorläufige Jahreszahlen gemeldet. Aufgrund einer Wertberichtigung verfehlte er dabei beim Gewinn die Markterwartungen, während der Umsatz die Prognosen übertraf. In einer ersten Reaktion gab die Aktie im nachbörslichen Handel deutlich nach.