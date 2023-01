Nächste Unterstützungen:

14.941-14.952

14.900-14.920

14.833

Nächste Widerstände:

15.038

15.078-15.119

15.157-15.177

Der Index formte eine bullish zu wertende Harami-Kerze auf Basis des Tagescharts sowie einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Spanne des Vortages). Mit Blick auf die am Vortag erreichte Supportzone sowie die Wellenstruktur der Erholungsbewegung ergibt sich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für kurzfristig weiter steigende Notierungen. Übergeordnet bleibt der Index im Rahmen des mittelfristigen Aufwärtstrends im Konsolidierungsmodus. Nächste Widerstände und potenzielle Erholungsziele befinden sich heute bei 15.038 Punkten, 15.078-15.119 Punkten und 15.157-15.177 Punkten. Ein prozyklisches Anschlusskaufsignal mit nächsten Ausdehnungszielen bei 15.343 Punkten und 15.530-15.605 entstünde oberhalb von 15.250/15.270 Punkten (Tagesschlusskursbasis). Unterstützt ist der DAX aktuell als Nächstes bei 14.941-14.952 Punkten. Ein Stundenschluss darunter und ein Rutsch unter den weiteren Support bei 14.900-14.920 Punkten würden Signale für eine Fortsetzung der Konsolidierung beziehungsweise den möglichen Übergang in eine kräftigere Abwärtskorrektur liefern. Nächste Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 14.833 Punkten, 14.791 Punkten und 14.676-14.709 Punkten.