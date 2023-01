Diese Analyse wurde am 24.01.2023 um 07:38 Uhr erstellt.

Die Aktie von Ströer (WKN: 749399) hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 82,50 EUR Ende 2020 übergeordnet den Weg gen Süden eingeschlagen. Der zyklische Bärenmarkt schickte sie bis auf ein im September 2022 verzeichnetes Mehrjahrestief bei 34,44 EUR hinab. Dort konnte der Wert einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren und alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien überwinden. Zuletzt erfolgte ein bullishes Kreuzen der 50-Tage-Linie mit der 200-Tage-Linie (Golden Cross). Formationstechnisch steht eine mehrmonatige inverse Kopf-Schulter-Formation und damit eine bullishe Trendwende zur Disposition, deren Nackenlinie in der vergangenen Woche überwunden wurde. Im gestrigen Handel schraubte sich der Anteilsschein auf ein 7-Monats-Hoch bei 51,35 EUR. Das geringe Handelsvolumen stellt für das bullishe Szenario einen Wermutstropfen dar. Solange der nächste Support bei 47,76 EUR nicht verletzt wird, bleibt der Weg des geringsten Widerstands jedoch aufwärtsgerichtet. Als potenzielle nächste Ziele und Widerstände fungiert die Marke von 52,80 EUR und die Zone 54,70-55,52 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Region würde die übergeordnete Trendwende bestätigt. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in Richtung 58,47-61,75 EUR oder 64,14-64,95 EUR vorstellbar. Ein Rutsch unter 47,76 EUR würde derweil für einen deutlicheren Rücksetzer in Richtung der 200-Tage-Linie bei derzeit 45,11 EUR sprechen. Mittelfristig kritisch für die Bullen wäre die Verletzung der mehrmonatigen Aufwärtstrendlinie bei aktuell 42,73 EUR sowie des Reaktionstiefs bei 40,26 EUR.