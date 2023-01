Der deutsche Aktienmarkt knüpfte zum Wochenstart an die Erholungsbewegung vom vergangenen Freitag an. Der DAX verbesserte sich um 0,46 Prozent auf 15.103 Punkte. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,76 und 1,43 Prozent. In den drei Indizes gab es 74 Gewinner und 21 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 78 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Technologiewerte (+2,59%), Automobilwerte (+1,68%) und Industrietitel (+0,90%) am stärksten gesucht. Einzige Sektoren im Minus waren Versicherungen (-0,80%), Chemie (-0,28%) und Banken (-0,16%). Sartorius (+4,83%) belegte vor den am Donnerstag anstehenden Quartalszahlen die DAX-Spitze. Vonovia (+2,92%) profitierte von einem positiven Analystenkommentar. Die rote Laterne im Leitindex hielt Symrise (-5,68%). Der Aromenhersteller hatte am Freitagabend mit Blick auf eine Wertberichtigung auf eine schwedische Beteiligung eine Gewinnwarnung abgegeben. Analysten störten sich zudem an einer schwachen Margenentwicklung.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial bis zur Schlussglocke um 0,76 Prozent auf 33.630 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 haussierte um 2,18 Prozent auf 11.873 Zähler und setzte damit seine seit Jahresbeginn bestehende deutliche relative Stärke fort. 69 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 74 Prozent. Es gab 86 neue 52-Wochen-Hochs und acht Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um vier Basispunkte auf 3,52 Prozent an. Gold stieg an der Comex um 0,20 Prozent auf 1.932 USD. WTI-Öl notierte praktisch unverändert bei 81,69 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh bei dünnem Handel überwiegend freundlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,72 Prozent fester bei 168,70 Punkten. Die Börsen in China, Hongkong, Südkorea und Singapur blieben feiertagsbedingt geschlossen. Besonders deutliche Zugewinne waren wie bereits gestern beim Nikkei 225 (+1,46%) zu beobachten. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.133) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone, Großbritannien und den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von General Electric, Johnson & Johnson, 3M, Travelers Cos und Verizon. Nach US-Börsenschluss liefern Microsoft und Texas Instruments ihre Quartalsberichte ab.