Der DAX setzte gestern im frühen Handel seinen Aufschwung im Stundenchart fort und bestätigte damit die bullishe Implikation der geformten Harami-Tageskerze. Ausgehend vom in der ersten Handelsstunde verzeichneten 3-Tages-Hoch bei 15.146 Punkten ging der Index in den Konsolidierungsmodus über. Erst im späten Geschäft kam erneutes Kaufinteresse in den Markt und die Notierung näherte sich wieder dem Tageshoch.