Die Aktie der Lufthansa AG (WKN: 823212) hatte ausgehend vom im Januar 2018 bei 22,31 EUR markierten Rekordhoch einen Abwärtstrend etabliert. Oberhalb der im Jahr 2020 verzeichneten Tiefpunkte bei 4,89/5,01 EUR arbeitete das Papier an einer ultralangfristigen Bodenbildung. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild zeigt der Wert einen impulsiven Kursschub vom Tief im September 2021 bei 5,48 EUR. Die steile Rally beförderte ihn zuletzt über die langfristig entscheidende Triggermarke bei 9,25 EUR, die aus dem Reaktionshoch des Jahres 2021 resultiert. Im gestrigen Handel verbuchte der Anteilsschein ein 3-Jahres-Hoch bei 9,74 EUR. Angesichts der mittlerweile extrem überhitzten Situation in den markttechnischen Indikatoren (RSI-Indikator im Tageschart auf dem höchsten Niveau seit Jahrzehnten) muss nun ein erhöhtes Risiko für eine ausgeprägte Konsolidierungsphase oder eine Korrektur unterstellt werden. Die gestrige Spinning-Top-Tageskerze signalisiert ein kurzfristiges Patt zwischen Bullen und Bären auf dem erreichten Kursniveau. Ein Tagesschluss oberhalb von 9,74 EUR könnte die Rally noch einmal unmittelbar ausdehnen in Richtung der nächsten mittelfristig relevanten Ziel- und Widerstandszonen 9,99/10,00 EUR und eventuell 10,51/10,59 EUR, bevor sich das Thema Konsolidierung/Korrektur erneut aufdrängen würde. Ein Tagesschluss unterhalb von 9,58 EUR würde derweil eine erste preisliche Bestätigung für den Beginn eines Rücksetzers liefern. Als potenzielles Ziel eines Pullbacks würde zunächst der Bereich 9,25/9,40 EUR fungieren. Dessen nachhaltige Unterschreitung per Tagesschluss würde das kurzfristige Chartbild deutlicher eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung 8,70-8,86 EUR. Zur Aufrechterhaltung der übergeordnet bullishen Ausgangslage sollte die Supportzone bei 7,61-8,23 EUR nicht mehr unterboten werden.