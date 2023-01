Der deutsche Aktienmarkt konnte am Dienstag nicht an den Aufschwung der beiden Vortage anknüpfen. Weiter abrutschende Gaspreise in Europa (-11,71%) bildeten keinen Kurstreiber. Seit Jahresbeginn hat sich der für die heimische Wirtschaft wichtige Rohstoff am Terminmarkt bereits um rund 24 Prozent verbilligt. Auch der vierte Anstieg im GfK-Konsumklima in Folge sowie ein überraschend wieder in den expansiven Bereich gestiegener Einkaufsmanagerindex in der Eurozone ließen die Anleger kalt. Grund hierfür dürfte Unsicherheit vor der in Fahrt kommenden Berichtssaison sein. Der DAX gab um 0,07 Prozent auf 15.093 Punke nach. MDAX und TecDAX verloren 0,44 beziehungsweise 0,84 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 32 Gewinner und 65 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 55 Prozent. Stärkste Sektoren waren Versorger (+1,19%) und Versicherer (+0,85%). Am schwächsten tendierten die Sektoren Einzelhandel (-1,27%) sowie Pharma & HealthCare (-1,16%). Die Aktie von Daimler Truck (+2,64%) belegte den Spitzenplatz im DAX. Beflügelnd wirkte Händlern zufolge starke Zahlen des Konkurrenten Paccar. Charttechnisch konnte der Titel damit die 50-Tage-Linie überwinden und attackiert nun die mehrwöchige Abwärtstrendlinie vom Dezember-Hoch. Ebenfalls gesucht waren Munich Re (+1,84%) und Hannover Rück (+1,59%) nach positiven Analystenkommentaren zum Sektor. Sartorius verlor als Schlusslicht im Leitindex 4,23 Prozent. Hier belasteten pessimistische Aussagen vom Wettbewerber Danaher zu Umsätzen im Covid-Bereich.

An der Wall Street gewann der Dow Jones Industrial 0,31 Prozent auf 33.734 Punkte hinzu. Der technologielastige Nasdaq 100 gab derweil um 0,22 Prozent auf 11.847 Zähler nach. An der NYSE gab es 1.478 Gewinner und 1.595 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 58 Prozent. 82 neuen 52-Wochen-Hochs standen 14 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um sechs Basispunkte auf 3,46 Prozent. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,51 Prozent auf ein Mehrmonatshoch bei 1.939 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,86 Prozent auf 80,10 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,27 Prozent fester bei 168,98 Punkten. Deutlich nach oben tendierte der koreanische Kospi (+1,26%). Der australische ASX 200 (-0,12%) neigte nach höher als erwarteten Inflationsdaten zur Schwäche. Down Under stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um 7,8 Prozent und damit so deutlich wie seit 32 Jahren nicht mehr. Die Konsensschätzung hatte auf 7,5 Prozent gelautet. Die Börsen in China und Hongkong blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,38 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.073) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den ifo-Geschäftsklimaindex. Experten erwarten im Schnitt für den Januar einen Anstieg von zuvor 88,6 auf 90,1 Punkte. Die Bank of Canada gibt ihre Leitzinsentscheidung bekannt. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von ASML, AT&T, Boeing und Abbott Laboratories. Nach US-Börsenschluss präsentieren Tesla und IBM ihre Bilanzen. Bereits gestern nach der Schlussglocke hatten Microsoft (nachbörslich: -1,02%) und Texas Instruments (nachbörslich: -0,31%) Zahlen vorgelegt.