Nächste Unterstützungen:

14.992-15.023

14.906-14.941

14.833

Nächste Widerstände:

15.119-15.157

15.177

15.250/15.270

Die ganz kurzfristige Ausgangslage ist neutral zu werten. Ein Richtungsentscheid dürfte jedoch zeitnah erfolgen. Mit einem Kursrutsch unter den aktuellen Support bei 14.992-15.023 Punkten, insbesondere per Stundenschluss, würden die Bären den technischen Vorteil in diesem Zeitfenster erhalten. In diesem Fall würde die bedeutendere Supportzone bei 14.906-14.941 Punkten in den Fokus rücken. Deren nachhaltige Unterschreitung würde das kurzfristige Bild deutlicher eintrüben mit nächsten potenziellen Zielen bei 14.833 Punkten, 14.784/14.791 Punkten und 14.676-14.709 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite müssen die Bullen den Index über die aktuelle Hürde bei 15.119-15.157 Punkten (Stundenschlusskurs) oder über 15.177 Punkte (Intraday) befördern, um Anschlusskaufsignale zu erzeugen. Darüber lautet im Erfolgsfall das potenzielle Intraday-Kursziel 15.250/15.270 Punkte. Mit einem Tagesschluss oberhalb von 15.270 Punkten dürfte sich der mittelfristige Aufwärtstrend ausdehnen mit nächsten möglichen Zielen bei 15.343 Punkten und 15.530-15.605 Punkten.