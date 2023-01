Diese Analyse wurde am 26.01.2023 um 07:57 Uhr erstellt.

Die seit Dezember 2021 börsennotierte Aktie von Daimler Truck (WKN: DTR0CK) hatte im Januar 2022 ein Allzeithoch bei 35,76 EUR markiert. Es folgte ein heftiger Abverkauf bis auf ein im März verbuchtes Rekordtief bei 20,29 EUR. Hiervon ausgehend konnte der Wert einen weiterhin intakten Aufwärtstrend etablieren. Zuletzt durchlief er eine mehrwöchige Konsolidierungsphase unterhalb eines Verlaufshochs bei 31,66 EUR. Der dynamische und von hohem Volumen begleitete Aufschwung der vergangenen beiden Handelstage signalisiert nun ein mögliches Ende dieser ausgeprägten Verschnaufpause. Der Aktie gelang die Überwindung der steigenden 50-Tage-Linie sowie der Bruch der mehrwöchigen Abwärtstrendlinie. Nächste Hürden und potenzielle Kursziele liegen bei 31,66 EUR und 32,08-32,81 EUR. Ein nachhaltiger Ausbruch über die letztgenannte Zone per Tagesschluss würde das technische Bild weiter aufhellen und perspektivisch für ein Wiedersehen mit dem Rekordhoch sprechen. Eine Zwischenetappe lautet in diesem Fall 33,33/33,82 EUR. Die Bullen verfügen über den technischen Vorteil, solange die nächste Supportzone bei aktuell 30,17-30,41 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter würde das technische Bias auf neutral drehen. Deutlicher eintrüben würde sich die Situation mit einer nachhaltigen Verletzung des Konsolidierungstiefs bei 28,95 EUR.