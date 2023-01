Zur Wochenmitte überwogen am deutschen Aktienmarkt die negativen Vorzeichen. Von den Tagestiefs konnten sich die Indizes jedoch erholen. Ein wie erwartet im Januar zum vierten Mal in Folge gestiegener ifo-Geschäftsklimaindex lieferte keine Impulse. Der DAX schloss 0,08 Prozent tiefer bei 15.082 Punkten. MDAX und TecDAX büßten 0,48 beziehungsweise 0,52 Prozent ein. In den drei Indizes gab es 38 Gewinner und 58 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 65 Prozent. Stärkste Sektoren waren Versorger (+0,94%), Telekommunikation (+0,90%) und Versicherungen (+0,54%). Die deutlichsten Abgaben waren bei Transportwerten (-0,96%), Konsumtiteln (-0,90%) und Einzelhandelswerten (-0,78%) zu beobachten. Daimler Truck (+2,87%) setzte sich nachrichtenlos an die DAX-Spitze. Dahinter folgte RWE (+1,42%) nach der Vorlage besser als erwarteter Eckdaten. Schwächste DAX-Werte waren Fresenius SE (-2,42%), FMC (-2,31%) und adidas (-2,17%).

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,03 Prozent fester bei 33.744 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verlor 0,27 Prozent auf 11.815 Zähler. An der NYSE gab es 1.656 Gewinner und 1.398 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 60 Prozent. 70 neuen 52-Wochen-Hochs standen elf Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,21 Prozent höher bei 1,0912 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries lag unverändert bei 3,46 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,57 Prozent auf 1.946 USD. WTI-Öl verteuerte sich nach einem geringer als erwarteten Anstieg der Lagerbestände um 0,52 Prozent auf 80,55 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,60 Prozent höher bei 170,15 Punkten. Aktien in Hongkong meldeten sich sehr fest nach den Feiertagen zum chinesischen Neujahrsfest zurück. Der Hang Seng Index verbesserte sich um 1,84 Prozent. Stark gesucht waren die Aktien von EV-Herstellern und Zulieferern, dank gestern nach der Schlussglocke vorgelegten starken Zahlen von Tesla (nachbörslich: +5,48%). Die Börsen in China und Australien blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,14 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.161) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die am Nachmittag abstehenden US-Daten zum BIP und Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter. Daneben könnten die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und die Neubauverkäufe in den USA für Impulse sorgen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von SAP, Sartorius, STMicroelectronics, Mastercard und LVMH. Bereits gestern Abend präsentierte das Immobilienunternehmen DIC Asset vorläufige Zahlen. Die Aktie reagierte nachbörslich mit Zugewinnen von über 4 Prozent.