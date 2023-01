Nächste Unterstützungen:

15.011

14.970

14.906-14.941

Nächste Widerstände:

15.119-15.157

15.177

15.250/15.270

Die ausgeprägte Lunte im Tageschart signalisiert Nachfrage im Bereich des Tagestiefs. An der übergeordneten Ausgangslage ergaben sich jedoch keine Veränderungen. Im Rahmen der seit Montag etablierten Seitwärtsbewegung ist die ganz kurzfristige Ausgangslage neutral. Im Fokus auf der Oberseite steht die nächste Ziel- und Widerstandszone 15.119-15.157 Punkten. Ein Stundenschluss darüber und ein Intraday-Anstieg über die weitere Hürde bei 15.177 Punkten würden bullishe Anschlusssignale liefern. Das nächste Kursziel lautet im Erfolgsfall 15.250/15.270 Punkte. Mit einem Tagesschluss oberhalb von 15.270 Punkten dürfte sich der mittelfristige Aufwärtstrend ausdehnen mit nächsten möglichen Zielen bei 15.343 Punkten und 15.530-15.605 Punkten. Ein Stundenschluss unterhalb von 15.011 Punkten sowie eine Verletzung des Tiefs bei 14.970 Punkten würden derweil bearishe Signale generieren. In diesem Fall würde die bedeutendere Supportzone bei 14.906-14.941 Punkten in den Fokus rücken. Deren nachhaltige Unterschreitung würde das kurzfristige Bild deutlicher eintrüben mit nächsten potenziellen Zielen bei 14.833 Punkten, 14.784/14.791 Punkten und 14.676-14.709 Punkten.