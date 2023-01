Die SAP-Aktie (WKN: 716460) hatte unterhalb des zyklischen Zwischenhochs vom November 2021 (129,74 EUR) eine Top-Bildung vollzogen. Der nachfolgende Abverkauf drückte sie bis auf ein im vergangenen September bei 79,58 EUR verzeichnetes 6-Jahres-Tief. Seither weist der mittelfristige Trend aufwärts. Der Wert konnte dabei deutlich über die mittlerweile ebenfalls nordwärts drehende 200-Tage-Linie ansteigen. Nach der Markierung eines 11-Monats-Hochs bei 109,42 EUR am 18. Januar dieses Jahres startete zuletzt eine Abwärtskorrektur. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen rutschte das Papier im gestrigen Handel zwischenzeitlich auf ein 3-Wochen-Tief bei 101,46 EUR und damit bis knapp oberhalb des 61,8%-Retracements der letzten Aufwärtswelle sowie der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie. Dank einer kräftigen Erholung vom Tagestief konnte es die Verluste deutlich eingrenzen und es entstand eine Nachfrage signalisierende ausgeprägte Lunte in der Tageskerze. Kurzfristig kritisch ist nun der Supportbereich 100,91-101,46 EUR. Bleibt die Aktie per Tagesschluss darüber, bleiben die Chancen auf eine zeitnahe Fortsetzung des mehrmonatigen Aufwärtstrends bestehen. Darunter wäre hingegen eine ausgeprägte Seitwärtskorrektur oberhalb der Unterstützungszone bei derzeit 93,85-96,12 EUR zu favorisieren. Mit Blick auf die Oberseite entstünden bullishe Anschlusssignale mit einem Break über 107,96/108,12 EUR sowie einem Tagesschluss signifikant oberhalb der Widerstandszone 109,42/110,58 EUR. Als mögliche nächste wichtige Ziel- und Widerstandsregion fungiert im Erfolgsfall der Bereich 112,70-116,90 EUR. Dort verläuft derzeit unter anderem auch die langfristige Abwärtstrendlinie.