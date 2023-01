Der deutsche Aktienmarkt verbuchte am Donnerstag Zugewinne. Der DAX schloss 0,34 Prozent fester bei 15.133 Punkten. MDAX und TecDAX zeigten relative Stärke und kletterten um 1,27 und 1,53 Prozent. In den drei Indizes gab es 71 Gewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte mit 69 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance griffen die Anleger vor allem bei Technologiewerten (+3,99%), Einzelhandelswerten (+2,73%) und Banken (+2,15%) zu. Gemieden wurden derweil vor allem die Sektoren Versorger (-1,00%), Finanzdienstleister (-0,70%) und Konsum (-0,61%). Die Aktie von Sartorius reagierte mit einem Plus von 6,48 Prozent auf besser als erwartete Quartalszahlen. Sie beendete damit eine mehrtägige Konsolidierung und markierte ein 4-Monats-Hoch. Das Unternehmen erhöhte zudem seine mittelfristige Umsatzprognose. Hingegen büßte SAP nach Quartalszahlen 0,89 Prozent ein. Vom Tagestief konnte sich das Papier des Software-Riesen damit jedoch deutlich erholen.

An der Wall Street endete der Dow Jones Industrial 0,61 Prozent höher bei 33.949 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 2,00 Prozent nach oben auf ein Mehrwochenhoch bei 12.051 Zählern. Der Index schloss damit erstmals seit März vergangenen Jahres wieder über seiner 200-Tage-Linie. 66 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursaufschläge. Das Aufwärtsvolumen betrug 64 Prozent. Es gab 117 neue 52-Wochen-Hochs und elf Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf 3,49 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex nach Gewinnmitnahmen um 0,64 Prozent auf 1.930 USD. WTI-Öl stieg um 1,14 Prozent auf 81,06 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,23 Prozent fester bei 170,44 Punkten. Die Börsen in China blieben feiertagsbedingt geschlossen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,37 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.139) ein behaupteter Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die persönlichen Ausgaben und Einkommen in den USA sowie auf den Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Hennes & Mauritz und Chevron. Intel (nachbörslich: -9,74%) stand nach der gestrigen Schlussglocke mit Quartalszahlen im Blick. Das Unternehmen enttäuschte die Anleger vor allem mit einem schwachen Ausblick.