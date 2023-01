Nächste Unterstützungen:

15.069/15.075

15.000-15.011

14.970

Nächste Widerstände:

15.157/15.177

15.215-15.220

15.250/15.270

Im charttechnischen Fokus bleibt die von den Bullen zum wiederholten Male attackierte Hürde in Gestalt der Abwärtslücke vom 19. Januar, die sich bis 15.157 Punkte erstreckt. Deren Überwindung per Stundenschluss sowie ein Break über das knapp darüber befindliche 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 15.177 Punkten würden bullishe Signale im kurzfristigen Zeitfenster generieren. Nächste Ziele lassen sich im Erfolgsfall bei aktuell 15.000-15.011 Punkten und 15.250/15.270 Punkten ableiten. Mit einem Tagesschluss oberhalb von 15.270 Punkten dürfte sich der mittelfristige Aufwärtstrend ausdehnen mit nächsten möglichen Zielen bei 15.343 Punkten und 15.530-15.605 Punkten. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 15.069/15.075 Punkten und 15.000-15.011 Punkten. Ein Stundenschluss darunter sowie eine Verletzung des Reaktionstiefs bei 14.970 Punkten würden nun bearishe Kurzfrist-Signale liefern. In diesem Fall würde der bedeutendere Haltebereich bei 14.906-14.943 Punkten in den Blick rücken. Deren nachhaltige Unterschreitung würde das kurzfristige Bild weiter eintrüben mit nächsten potenziellen Zielen bei 14.833 Punkten, 14.784/14.791 Punkten und 14.676-14.709 Punkten.