Die Aktie der Airbus Group (WKN: 938914) hatte im Januar 2020 nach langjähriger Hausse ein Rekordhoch bei 139,40 EUR markiert. Der anschließende Corona-Crash ließ die Notierung von Europas größtem Luft- und Raumfahrtunternehmen innerhalb weniger Wochen bis auf ein 5-Jahres-Tief bei 47,70 EUR einbrechen. Im Rahmen der dort gestarteten Aufwärtsbewegung konnte die Notierung bis auf im Januar 2022 gesehene 121,06 EUR vorstoßen. Das Kursgeschehen seither stellt eine volatile Seitwärtskorrektur dieses Aufschwungs dar. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild initiierte der Anteilsschein vom Korrekturtief im Oktober bei 86,53 EUR einen Aufwärtstrend, der in der vergangenen Woche in einen Anstieg auf ein geringfügig höheres Hoch bei 122,00 EUR mündete. Dieser knappe Ausbruch erwies sich jedoch als Fehlausbruch und somit als Bullenfalle. Am Freitag rutschte der Wert begleitet von ordentlichem Handelsvolumen bis auf 116,34 EUR ab. Zuvor hatten negative Divergenzen in den momentumbasierten Indikatoren bereits auf einen Verlust an Schwungkraft hingewiesen. Im kurzfristigen Zeitfenster sollte nun eine Ausdehnung der laufenden Abwärtskorrektur eingeplant werden. Potenzielle nächste Haltebereiche lassen sich insbesondere bei 113,63-113,73 EUR und 112,58/112,76 EUR ausmachen. Darunter wäre ein deutlicherer Pullback in Richtung 107,04-108,45 EUR zu favorisieren. Als kritische Hürde auf der Oberseite ist die Zone 121,06-123,52 EUR anzusehen. Ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere per Wochenschluss, würde ein prozyklisches Kaufsignal im langfristigen Zeitfenster generieren. Im Erfolgsfall würden potenzielle Ziele bei 127,32-129,60 EUR, 133,66 EUR und 139,40 EUR aktiviert.