Am deutschen Aktienmarkt überwogen zum Wochenausklang nach einem impulslosen Handel die positiven Vorzeichen. Der DAX schloss 0,11 Prozent fester bei 15.150 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte zog um 0,99 Prozent an und markierte damit ein neues Mehrmonatshoch. Gegen den Trend notierte der TecDAX 0,01 Prozent schwächer. In den drei Indizes gab es 72 Gewinner und 25 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 85 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW gab um 0,67 Punkte auf ein 12-Monats-Tief bei 17,24 Zählern nach. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+1,93%), Banken (+1,57%) und Technologie (+1,43%). Schwach tendierten vor allem Versorger (-1,12%) und Industriewerte (-0,62%). Fresenius Medical Care (FMC) belegte mit einem nachrichtenlosen Plus von 3,87 Prozent den Spitzenplatz im DAX. Die Aktie beendete eine mehrtägige Konsolidierung und schwang sich auf ein 4-Monats-Hoch hinauf. Sartorius hielt mit einem Minus von 3,48 Prozent die rote Laterne. Händler verwiesen zur Begründung auf negative Analystenkommentare.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial nach überwiegend robusten Konjunkturdaten zur Schlussglocke 0,08 Prozent höher bei 33.978 Punkten. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,96 Prozent nach oben auf ein Mehrmonatshoch bei 12.167 Zählern. An der NYSE gab es 1.798 Gewinner und 1.278 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 59 Prozent. Es gab 115 neue 52-Wochen-Hochs und sechs Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um drei Basispunkte auf 3,52 Prozent. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 1.945 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 2,04 Prozent auf 79,36 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,14 Prozent schwächer bei 170,30 Punkten. Der chinesische CSI 300 (+1,02%) meldete sich nach der Feiertagswoche mit einem Plus zurück. Deutlich abwärts tendierten derweil die Aktien in Hongkong nach Gewinnmitnahmen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,38 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.092) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zum deutschen BIP im 4. Quartal sowie auf den Index der Wirtschaftsstimmung in der Eurozone. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Stabilus, Ryanair, Philips Electronics und GE Healthcare.