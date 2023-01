Nächste Unterstützungen:

15.069-15.084

15.006-15.017

14.970

Nächste Widerstände:

15.157-15.186

15.230

15.250/15.270

Kurzfristig kritisch ist heute die Unterstützungszone bei 15.069-15.084 Punkten. Kann sich der DAX per Stundenschluss darüber behaupten, könnte sich der Aufschwung der letzten Tage unmittelbar fortsetzen. Nächste Hürden und potenzielle Ziele befinden sich bei 15.157-15.186 Punkten, 15.230 Punkten und 15.250/15.270 Punkten. Darüber würde der intakte mittelfristige Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten möglichen Zielen bei 15.343 Punkten und 15.530-15.605 Punkten. Unterhalb von 15.069 Punkten wäre hingegen zunächst eine Ausdehnung der Konsolidierung unterhalb des Hochs vom 17. Januar zu favorisieren. Nächste Unterstützungen und potenzielle Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 15.006-15.017 Punkten und 14.970 Punkten. Darunter würde sich das kurzfristige Bild weiter eintrüben mit Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 14.906-14.941 Punkte.