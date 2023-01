Diese Analyse wurde am 31.01.2023 um 07:18 Uhr erstellt.

Die Henkel-Aktie (WKN: 604843) hatte im Verlauf des intakten mehrjährigen Abwärtstrends im April 2022 ein 10-Jahres-Tief bei 56,56 EUR verzeichnet. Darüber gelang es dem Papier, einen mehrmonatigen Boden auszubilden und einen mittelfristigen Aufwärtstrend zu etablieren. Im November gelang der nachhaltige Ausbruch über die 200-Tage-Linie sowie über die Abwärtstrendlinie vom Hoch aus dem April 2021. Hierdurch hellte sich die technische Ausgangslage weiter auf. Nach dem Markieren eines 9-Monats-Hochs bei 69,34 EUR im Dezember ging der Wert in den Korrekturmodus über. Derzeit versucht er sich im Dunstkreis der gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 200 Tage zu stabilisieren. Im gestrigen Handel formte er eine Bullish-Engulfing-Tageskerze und eroberte dabei die am Freitag geringfügig unterbotene 100-Tage-Linie zurück. Das mittelfristige technische Bias favorisiert die Bullen, solange die aktuelle Supportzone bei 63,08-64,06 EUR nicht per Tagesschluss verletzt wird. Darunter wäre ein ernsthafter Test der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei derzeit 61,31 EUR einzuplanen. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb von 66,40 EUR ein erstes prozyklisches Indiz für ein zeitnahes Ende der laufenden Korrektur liefern. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb von 67,84 EUR (Tagesschlusskursbasis). Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 69,34/69,70 EUR, 71,00 EUR und 72,28/72,96 EUR.