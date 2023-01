Nächste Unterstützungen:

15.084

14.970-14.989

14.941

Nächste Widerstände:

15.157-15.186

15.230

15.250/15.270

Die adynamische Wellenstruktur ausgehend vom bisherigen Konsolidierungstief (19. Januar) bei 14.906 Punkten lässt den Index anfällig für eine zweite Abwärtswelle vom Rallyhoch (17. Januar) bei 15.270 Punkten erscheinen. Zur Vorsicht mahnt zudem die Situation in den Sentimentindikatoren (Euphorie/negative Divergenz). Auf Basis des Tagescharts liegt bereits ein MACD-Verkaufssignal vor. Ein Stundenschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 15.157-15.186 Punkten ist nun erforderlich, damit die Bullen den Hals aus der Schlinge ziehen können. Im Erfolgsfall würden potenzielle nächste Ziele bei 15.230 Punkten und 15.250/15.270 Punkten in den Fokus rücken. Darüber würde der intakte mittelfristige Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten möglichen Zielen bei 15.343 Punkten und 15.530-15.605 Punkten. Unterhalb von 15.186 Punkten überwiegen in der kurzen Frist die Abwärtsrisiken. Nächste Unterstützungen lauten 15.084 Punkte und 14.970-14.989 Punkte. Eine Verletzung der letztgenannten Zone per Stundenschluss würde eine erste preisliche Bestätigung für den Start einer weiteren Welle abwärts liefern. Nächste potenzielle Ziele liegen in diesem Fall bei 14.941 Punkten und 14.906 Punkten. Darunter würde der korrektive Abwärtstrend bestätigt mit einem möglichen nächsten Ziel bei 14.812-14.833 Punkten.