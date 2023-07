Der TecDAX hatte im November 2021 ein 21-Jahres-Hoch bei 4.010 Punkten markiert. Die darunter ausgebildete mehrmonatige obere Umkehrformation wurde im Januar 2022 mit dem Rutsch unter die Marke von 3.536 Punkten komplettiert. Bis auf ein im vergangenen Oktober bei 2.589 Punkten gesehenes 2-Jahres-Tief brach der Index ein, bevor sich die Bullen zurückmeldeten. Seither konnte die Notierung die 200-Tage-Linie signifikant überwinden und mit dem Anfang Februar erfolgten Ausbruch über die Widerstandszone bei 3.216-3.241 Punkten eine große Bodenbildung bestätigen. Zuletzt war sie unterhalb des im April verbuchten Rallyhochs bei 3.350 Punkten in den Korrekturmodus übergegangen. Am 27. Juni rutschte der Kurs dabei geringfügig und nur für einen Handelstag unter die steigende 200-Tage-Linie, den Horizontalsupport bei 3.122 Punkten und die fallende Unterstützungslinie entlang der Tiefs des laufenden Korrekturtrends. Der dynamische Anstieg am Folgetag entlarvte dies als Bärenfalle und drehte das kurzfristige technische Bias auf bullish. Im Fokus stehen nun nächste potenzielle Hürden und Ziele bei aktuell 3.226 Punkten und 3.245 Punkten. Ein erstes prozyklisches Indiz für eine Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends entstünde mit einem Anstieg über die korrektive Abwärtstrendlinie bei derzeit 3.275 Punkten per Tagesschluss. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb von 3.290 Punkten mit nächsten möglichen Zielen bei 3.350 Punkten und 3.394 Punkten. Kritisch ist nun die Supportzone bei 3.092-3.122 Punkten. Ein Tagesschluss darunter wäre bearish und würde Abwärtsrisiken in Richtung 3.045/3.061 Punkte, 2.950/2.972 Punkte und 2.883/2.887 Punkte mit sich bringen.