Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenschluss die Bullen klar das Kursgeschehen. Stützend wirkten positive Vorgaben von der Wall Street. Der DAX stieg um 1,26 Prozent auf ein 8-Tages-Hoch bei 16.148 Punkten. Auf Wochensicht rückte er um 2,01 Prozent vor. MDAX und TecDAX zogen am Berichtstag um 1,53 beziehungsweise 1,86 Prozent an. In den drei genannten Indizes gab es 89 Gewinner und sieben Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 92 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sackte um 0,87 Punkte auf 13,52 Zähler ab. Alle Sektorenindizes endeten im grünen Bereich. Am deutlichsten nach oben ging es für Technologietitel (+2,87%) und Konsumwerte (+1,81%). Sartorius belegte nachrichtenlos die DAX-Spitze mit plus 4,41 Prozent. Anstiege von jeweils rund 3 Prozent verbuchten Infineon, Siemens Energy und Vonovia. Kein einziger DAX-Wert musste Abschläge verbuchen.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,84 Prozent auf ein 2-Wochen-Hoch bei 34.408 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 sprang um 1,60 Prozent nach oben auf 15.179 Zähler. 69 Prozent der Werte an der NYSE schloss im Plus. Das Aufwärtsvolumen betrug 75 Prozent. Es gab 225 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich 16 Tiefs. Der Dollar neigte nach Inflationsdaten zur Schwäche. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,42 Prozent höher bei 1,0910 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um vier Basispunkte auf 3,81 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich um 1,00 Prozent auf 70,56 USD. Gold stieg an der Comex um 0,52 Prozent auf 1.928 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,42 Prozent fester bei 165,56 Punkten. Der Caixin-PMI für das verarbeitende Gewerbe in China kam mit 50,5 Punkten für den Juni besser als von Experten erwartet (Konsensschätzung: 50,2) herein. Auch der Tankan-Bericht in Japan lieferte eine positive Überraschung mit Blick auf die Wirtschaftsstimmung im 2.Quartal. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.186) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Industrie-Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone, Großbritannien und die USA. Unternehmensseitig steht Tesla nach rekordhohen Absatzzahlen für das zweite Quartal im Fokus. Am US-Aktienmarkt wird lediglich bis 19.00 Uhr MESZ gehandelt. Der US-Anleihemarkt schließt um 20.00 Uhr.