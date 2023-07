Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero (WKN: A2E4K4) hatte unterhalb des im Januar 2021 bei 145,40 EUR markierten Rekordhochs eine langfristige Umkehrformation ausgebildet, die im Dezember 2021 mit der Verletzung der Supportzone bei rund 100 EUR bestätigt wurde. Der anschließende Abverkauf ließ die Notierung bis auf ein im Mai 2022 gesehenes Allzeittief bei 23,88 EUR einbrechen. Es folgte eine dreiwelliger Erholungstrend, der sie bis auf im Februar dieses Jahres verbuchtes Hoch bei 57,82 EUR beförderte. Dort übernahmen die Bären erneut das Ruder und ließen das Papier bis auf im April verzeichnete 29,31 EUR abstürzen. Der darüber geformte Boden im kurzfristigen Zeitfenster ebnete zuletzt den Weg für eine schwungvolle Erholungsrally. Mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg über das bisherige Erholungshoch vom Mai und die Abwärtslücke vom 17. Februar auf ein 5-Monats-Hoch bei 42,20 EUR geht die Rally nun in die Verlängerung. Bereits am Tag zuvor hatte das Papier begleitet von hohem Handelsvolumen die bislang deckelnde 200-Tage-Linie überwinden können und damit ein positives Achtungszeichen gesetzt. Das nächste potenzielle Kursziel ist das Widerstandscluster 43,35-43,68 EUR. Dort befinden sich derzeit die Rückkehrlinie des mittelfristigen Trendkanals, die Abwärtslücke vom 14. Februar und das 50%-Retracement der letzten Abwärtswelle. Darüber würden das klassische 100%-Projektionsziel einer ABC-Korrektur bei 45,49 EUR sowie die Hürde bei 46,93/47,56 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Oberhalb der letztgenannten Zone würde sich das übergeordnete Chartbild deutlicher aufhellen und ein mittelfristiger Vorstoß an die langfristig kritische Barriere bei 57,82 EUR plausibel. Unterstützt ist der Wert derzeit als Nächstes bei 41,10 EUR und 39,31 EUR (200-Tage-Linie). Ein signifikanter Tagesschluss darunter würde nun ein deutliches Warnsignal an die Bullen senden. Unmittelbar bearishe Signale entstünden erst mit einer Verletzung der Supportzonen bei 36,17-37,62 EUR und vor allem 33,70-34,11 EUR.