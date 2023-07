Der deutsche Aktienmarkt musste zum Wochenstart moderate Abgaben hinnehmen. Belastend wirkten schwache Industrie-Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone und den USA. Der DAX verlor 0,41 Prozent auf 16.081 Punkte. Der TecDAX büßte 0,81 Prozent ein. Gegen den Trend kletterte der MDAX um 0,30 Prozent nach oben. In den drei Indizes gab es 46 Gewinner und 48 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog indes mit 64 Prozent. Stärkste Sektoren waren Einzelhandel (+2,17%) und Versorger (+1,11%). Am schwächsten präsentierten sich Softwaretitel (-1,54%) und Technologiewerte (-1,34%). Auffällige Kursgewinne waren in der Immobilienbranche zu beobachten. Vonovia haussierte als stärkster DAX-Wert um 2,46 Prozent. Die Aktie überwand ihre 50-Tage-Linie und markierte ein 2-Wochen-Hoch. Im MDAX zogen TAG Immobilien (+5,22%) und LEG Immobilien (+4,86%) kräftig an. Im SDAX belegten Aroundtown (+5,91%) und Grand City Properties (+5,42%) die vordersten Plätze. Continental verlor als Schlusslicht im Leitindex 3,85 Prozent. Händler verwiesen zur Begründung auf kursierende Spekulationen, der Konzern könnte bei den anstehenden Quartalszahlen enttäuschen.

An der Wall Street fand lediglich ein verkürzter Handel statt. Der Dow Jones Industrial pendelte impulslos um den Vortagesschluss und endete 0,03 Prozent höher bei 34.418 Punkten. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es um 0,19 Prozent nach oben auf 15.209 Zähler. 67 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im positiven Terrain. Das Aufwärtsvolumen lag bei 76 Prozent. Es gab 93 neue 52-Wochen-Hochs und sieben Tiefs. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels nahezu unverändert bei 1,0910 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries schraubte sich um fünf Basispunkte nach oben auf ein Mehrmonatshoch bei 3,86 Prozent. Gold verharrte an der Comex bei 1.929 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,76 Prozent auf 70,10 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte boten heute früh ein uneinheitliches Bild. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,09 Prozent tiefer bei 165,52 Punkten. Die australische Notenbank RBA ließ ihren Leitzins Cash Rate unverändert bei 4,10 Prozent. Den Währungshütern zufolge könnte jedoch mit Blick auf die hartnäckig hohe Kerninflation eine weitere Straffung der Geldpolitik notwendig werden. Der Austral-Dollar reagierte mit deutlichen Abschlägen. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.064) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutsche Handelsbilanz im Mai. Unternehmensseitig steht die Aktie der Deutschen Bank nach einer gestern Abend erfolgten Anhebung des Langfrist-Ratings seitens der Agentur Fitch um eine Stufe auf „A-„ im Fokus. An der Wall Street findet heute aufgrund eines US-Feiertages kein Handel statt.