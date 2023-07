Nächste Unterstützungen:

15.999-16.048

15.896-15.920

15.758

Nächste Widerstände:

16.190/16.209

16.259-16.336

16.427

Der mehrtägige Aufwärtstrend vom Tief bei 15.714 Punkten bleibt intakt. Die kurzfristig überkaufte Situation auf Basis des Stundencharts hat sich mit dem gesehenen Rücksetzer bereits abgebaut. Ein bullishes prozyklisches Anschlusssignal entstünde mit einem nachhaltigen Anstieg über die Hürde bei 16.190/16.209 Punkten. Nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 16.259-16.336 Punkte und 16.427 Punkte (Rekordhoch). Mit Blick auf die Unterseite richtet sich der Fokus auf die nächste Supportzone bei 15.999-16.048 Punkten. Kann diese per Stundenschluss verteidigt werden, bleiben die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position. Darunter würde der nächste Auffangbereich bei 15.896-15.920 Punkten auf die Agenda rücken, dessen nachhaltige Verletzung den Bären den technischen Vorteil verschaffen würde. Nächste Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 15.758 Punkten und 15.713 Punkten.