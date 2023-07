Die Aktie der LEG Immobilien AG (WKN: LEG111) hatte im Jahr 2021 ein Allzeithoch bei 139,80 EUR verzeichnet und war anschließend in einen zyklischen Bärenmarkt übergegangen. Am 31. Mai dieses Jahres markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 46,17 EUR. Die dort bei einem extrem hohen Handelsvolumen entstandene bullishe Reversalkerze leitete eine dynamische Erholungsrally ein. Nach einem Rücksetzer startete von wenigen Tagen eine zweite Aufwärtswelle, die die Notierung im gestrigen Handel über eine mittelfristig bedeutsame Widerstandszone bei 55,62-57,06 EUR beförderte. Die Bullen verfügen nun im kurz- bis mittelfristigen Zeitfenster über den charttechnischen Vorteil, solange die Supportzone bei aktuell 55,62-56,08 EUR nicht per Tagesschluss verletzt wird. Potenzielle nächste Ziele und Hürden befinden sich bei 58,33 EUR und 59,57-60,54 EUR. Mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone würde sich das Bild weiter aufhellen, verbunden mit der Chance auf einen zeitnahen Vorstoß in Richtung 65,69-67,30 EUR. Der langfristige Abwärtstrend würde erst oberhalb des Januar-Hochs bei 78,00 EUR gebrochen. Mit Blick auf die Saisonalität verfügt der Wert in den nächsten Wochen über deutlichen Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren jedes Mal zwischen dem 5. Juli und dem 14. August Zugewinne verbuchen. Diese betrugen im Durchschnitt 7,69 Prozent (Median: +7,66%). Unterhalb von 55,62 EUR wäre zunächst ein Rücksetzer in Richtung 52,32-53,01 EUR zu favorisieren. Unmittelbar bearish würde es erst wieder unterhalb des Supports bei 49,66-50,53 EUR mit möglichem nächsten Ziel 46,17-47,39 EUR.