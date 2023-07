Der deutsche Aktienmarkt bot am Dienstag bei sehr dünnen Umsätzen in einem nachrichtenarmen Umfeld ein gemischtes Bild. Impulse von der Wall Street blieben aufgrund eines US-Feiertages aus. Der DAX schloss 0,26 Prozent tiefer bei 16.039 Punkten. Der TecDAX kletterte derweil um 0,26 Prozent nach oben. Der MDAX der mittelgroßen Werte befestigte sich um 0,47 Prozent auf ein 7-Wochen-Hoch und setzte damit die seit einigen Wochen zu beobachtende relative Stärke fort. In den drei Indizes gab es 48 Gewinner und 47 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 60 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Finanzdienstleister (+2,32%) und Einzelhandelswerte (+1,74%) am stärksten gesucht. Schwach tendierten vor allem die zyklischen Sektoren Industrie (-0,93%), Banken (-0,87%) und Automobile (-0,55%). Immobilienwerte setzten ihre jüngste Rally schwungvoll und nachrichtenlos fort. Vonovia haussierte an der DAX-Spitze um 4,66 Prozent. Covestro hielt nach zwischenzeitlich noch wesentlich deutlicheren Abschlägen mit einem Minus von 1,94 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Hier belastete, dass Adnoc und OMV einer unbestätigten Meldung zufolge eine Zusammenlegung ihrer Chemie- und Kunststoffaktivitäten erwägen. Damit wich etwas Übernahmefantasie aus dem Markt, nachdem Adnoc zuvor vergeblich einen Erwerb von Covestro ausgelotet hatte.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,49 Prozent tiefer bei 164,95 Punkten. Die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes von S&P Global für Japan (54,0 nach zuvor 55,9) und China (53,9 nach zuvor 57,1) schwächten sich im Juni deutlich ab und verfehlten die Markterwartungen, blieben jedoch im expansiven Bereich oberhalb der 50-Punkte-Schwelle. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,08 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.003) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Servicesektor-Einkaufsmanagerindizes und die Erzeugerpreise in der Eurozone. Am Abend könnten sich Impulse von der Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Cropenergies.