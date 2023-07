Nächste Unterstützungen:

15.987-16.020

15.896-15.928

15.758

Nächste Widerstände:

16.052

16.104

16.190/16.209

Der charttechnische Fokus richtet sich nun auf die aktuelle Unterstützungszone bei 15.987-16.020 Punkten. Kann diese per Stundenschluss verteidigt werden, bleiben die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster in einer starken Position. Darunter würde zunächst der Auffangbereich bei 15.896-15.928 Punkten auf die Agenda rücken, dessen nachhaltige Verletzung den Bären den technischen Vorteil verschaffen würde. Nächste Unterstützungen liegen in diesem Fall bei 15.758 Punkten und 15.713 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Hürden bei 16.052 Punkten und 16.104 Punkten. Ein nachhaltiger Ausbruch über die letztgenannte Marke würde einen ersten prozyklischen Hinweis auf eine mögliche zeitnahe Fortsetzung des intakten mehrtägigen Aufwärtstrends vom Tief bei 15.714 Punkten liefern. Bestätigt würde dieses Szenario oberhalb der bedeutenderen Barriere bei 16.190/16.209 Punkten.