Die Aktie der KION Group (WKN: KGX888) hatte im November 2021 ein Rekordhoch bei 103,70 EUR verzeichnet. Der anschließende Kursrutsch schickte sie bis zum September 2022 auf ein Allzeittief bei 18,66 EUR. Es folgte eine dynamische Erholungswelle bis auf ein im Februar gesehenes Rallyhoch bei 40,86 EUR. Das Kursgeschehen seither entwickelt sich bislang in einer symmetrischen Dreiecksstruktur oberhalb des im März verzeichnetes Korrekturtiefs bei 27,48 EUR. Zuletzt zeigte der Anteilsschein eine impulsive Aufwärtswelle vom Reaktionstief bei 29,80 EUR, die ihn über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien beförderte. Die 200-Tage-Linie drehte vor wenigen Tagen nordwärts. Aktuell konsolidiert das Papier diesen Aufwärtsimpuls knapp unterhalb der oberen Begrenzungslinie des Dreiecks. Ein nachhaltiger Anstieg über die Hürde bei 37,43/37,65 EUR per Tagesschluss würde ein bullishes Signal im mittelfristigen Zeitfenster generieren. Bestätigt würde dieses mit fortgesetzten Kursavancen über 39,04 EUR und 40,86 EUR. Im Erfolgsfall entstünde Aufwärtspotenzial in Richtung 51/52 EUR mit Zwischenetappe bei 45,50-47,12 EUR. Mit Blick auf das kurzfristige Zeitfenster bleiben die Bullen in einer starken Position, solange die nächste Supportzone bei aktuell 34,44-35,16 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Darunter wäre eine Ausdehnung des laufenden Rücksetzers in Richtung 33,62 EUR, 32,72 EUR und 31,35-31,60 EUR einzuplanen. Zu einem unmittelbar bearishen Signal käme es erst unterhalb der kritischen Unterstützung bei derzeit 29,80/30,15 EUR.