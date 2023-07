Der deutsche Aktienmarkt orientierte sich zur Wochenmitte belastet von einem schwachen Einkaufsmanagerindex für den chinesischen Servicesektor weiter abwärts. Der DAX gab den dritten Tag in Folge um 0,63 Prozent auf 15.938 Punkte nach. MDAX und TecDAX verloren 1,40 beziehungsweise 0,81 Prozent. In den drei Indizes gab es 18 Gewinner und 79 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 1,10 Punkte nach oben auf 15,17 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance konnte sich lediglich der Automobilsektor (+0,75%) gegen den Negativtrend stemmen. Stützend wirkten starke Zahlen zu den deutschen Pkw-Neuzulassungen im Juni. Diese stiegen um fast ein Viertel im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Schwach präsentierten sich vor allem die Sektoren Einzelhandel (-3,12%), Technologie (-2,06%) und Versicherungen (-1,93%). Continental haussierte an der DAX-Spitze um 3,39 Prozent. Der Titel wurde von den Analysten von Exane BNP hochgestuft auf „Outperform“. Siemens Energy rutschte nachrichtenlos um 5,64 Prozent ab und hielt damit die rote Laterne im Leitindex.

An der Wall Street sank der Dow Jones Industrial um 0,38 Prozent auf 34.289 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,05 Prozent nach oben auf 15.217 Zähler. An der NYSE gab es 870 Gewinner und 2.066 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. 53 neuen 52-Wochen-Hochs standen 13 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete nach der Veröffentlichung des Protokolls der letzten FOMC-Sitzung gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD sank gegen Ende des New Yorker Handels um 0,20 Prozent auf 1,0856 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog um neun Basispunkte auf ein 4-Monats-Hoch bei 3,95 Prozent an. Sie brach damit die Abwärtstrendlinie vom Oktober-Hoch. WTI-Öl verteuerte sich um 3,17 Prozent auf 72,00 USD. Gold gab an der Comex um 0,29 Prozent auf 1.924 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,47 Prozent tiefer bei 162,47 Punkten. Besonders deutliche Verluste waren in Hongkong zu beobachten. Der HSI büßt belastet von unter Druck stehenden Bankaktien derzeit über 2,83 Prozent ein. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,32 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.845) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zum deutschen Auftragseingang. Aus den USA könnten sich Impulse vor allem von den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem ISM-Index für den Servicesektor ergeben. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Gerresheimer, Südzucker und Suse.