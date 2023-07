Diese Analyse wurde am 07.07.2023 um 07:28 Uhr erstellt.

Die Aktie von Südzucker (WKN: 729700) etablierte ausgehend vom im März 2022 bei 9,75 EUR verzeichneten Dekadentief einen Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt verbuchte sie im Mai dieses Jahres ein 6-Jahres-Hoch bei 18,93 EUR, bevor ein deutlicher Rücksetzer startete. Die bei 15,57 EUR initiierte Gegenbewegung auf die Korrektur trifft nun auf eine kritische Hürde. Im Rahmen einer zweiten Erholungswelle haussierte das Papier in Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen und begleitet von hohem Volumen im gestrigen Handel an das Widerstandscluster bei 17,41-17,90 EUR, bestehend aus der Rückkehrlinie des Erholungstrendkanals, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement, der 100%-Projektion der ersten Erholungswelle und einem horizontalen Widerstand. Der aufgrund von Gewinnmitnahmen geformte ausgeprägte Docht in der Tageskerze bestätigt die Bedeutung dieser Barriere. Entsprechend würde nun ein Tagesschluss oberhalb von 17,90 EUR ein bullishes Anschlusssignal senden. Im Erfolgsfall lauten nächste potenzielle Ziele 18,21/18,29 EUR, 18,52 EUR und 18,93-19,21 EUR. Darüber würde der primäre Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten Zielen bei 20,00/20,17 EUR und 21,08 EUR. Ein Warnsignal für die Bullen entstünde mit einem Tagesschluss unterhalb der gestrigen Lücke bei 16,72 EUR. Zu einem bearishen Signal käme es erst mit einem Break unter den Support bei 16,12-16,33 EUR, dann mit nächstem Ziel 15,40-15,57 EUR, wo sich derzeit unter anderem auch die steigende 200-Tage-Linie befindet.