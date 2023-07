Belastet von Zinssorgen stand der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag unter massiven Druck. Nach technischen Ausbruchssignalen zogen die Anleiherenditen diesseits und jenseits des Atlantiks kräftig an. Für die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ging es um 15 Basispunkte auf ein 4-Monats-Hoch bei 2,63 Prozent nach oben. Der DAX sackte um 2,57 Prozent ab und schloss auf einem 3-Monats-Tief bei 15.529 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 2,64 respektive 2,24 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 92 Verlierer und lediglich vier Gewinner. Das Abwärtsvolumen lag bei satten 99 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 4,08 Punkte auf ein Mehrwochenhoch bei 19,25 Zählern. Alle DAX-Sektoren endeten im tiefroten Terrain. Am schwächsten tendierten Finanzdienstleister (-4,17%) und Technologiewerte (-3,83%). Vor allem die als besonders zinssensibel geltenden Immobilienwerte standen unter Verkaufsdruck. Vonovia (-7,37%) hielt im DAX die rote Laterne. Im MDAX sackten LEG Immobilien und TAG Immobilien um jeweils rund 5 Prozent ab. Redcare Pharmacy (+7,09%) stemmte sich an der Spitze des MDAX nach überzeugenden Geschäftszahlen gegen den Negativtrend. Südzucker (+3,32%) war im SDAX nach Zahlen ebenfalls gesucht.

An der Wall Street büßte der Dow Jones Industrial nach starken ADP-Arbeitsmarktdaten 1,07 Prozent auf 33.922 Punkte ein. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,75 Prozent auf 15.089 Zähler. 83 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen betrug 89 Prozent. 29 neuen 52-Wochen-Hochs standen 34 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,30 Prozent fester bei 1,0887 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sprang um zehn Basispunkte nach oben auf ein 4-Monats-Hoch bei 4,05 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,54 Prozent auf 1.917 USD. WTI-Öl handelte nach Lagerbestandsdaten 0,13 Prozent fester bei 71,88 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh belastet von den negativen Vorgaben der Wall Street überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,61 Prozent tiefer bei 161,37 Punkten. Besonders unter Druck standen der australische ASX 200 und der koreanische Kospi. Die Aktie von Samsung Electronics (-2,09%) verzeichnete nach enttäuschend schwachen vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal Abgaben. Der S&P Future notierte zuletzt kaum verändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.551) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zur deutschen Industrieproduktion im Mai. Um 14.30 Uhr könnten die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den Juni für Ausschläge an den Märkten sorgen. Unternehmensseitig steht die Erstnotiz von Thyssenkrupp Nucera an der Frankfurter Wertpapierbörse auf der Agenda.