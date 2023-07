Die Jungheinrich-Aktie (WKN: 621993) hatte im April 2021 bei 48,04 EUR ein zyklisches Hoch markiert. Die nachfolgende Topbildung wurde im Januar vergangenen Jahres mit dem Rutsch unter die Marke von 38,30 EUR komplettiert. Bis auf im September gesehene 19,77 EUR stürzte die Notierung ab. Das Kursgeschehen oberhalb dieses Niveaus entwickelte sich zu einer übergeordneten Bodenbildung, die im Januar mit der Herausnahme der Widerstandszone 29,29-29,74 EUR bestätigt wurde. Am 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Baisse setzte im Februar eine Korrekturphase ein, bei der das Papier wiederholt an der nun als Unterstützung fungierenden Ausbruchszone oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie auf Kaufinteresse traf. Zuletzt konsolidierte der Anteilsschein am Widerstandscluster seitwärts, das unter anderem aus der korrektiven mehrmonatigen Abwärtstrendlinie und der Rückkehrlinie des mehrwöchigen Aufwärtstrendkanals resultiert. Ein signifikanter Tagesschluss oberhalb von 34,22 EUR würde einen ersten prozyklischen Hinweis für ein mögliches Ende der Korrekturphase liefern. Bestätigungen für dieses Szenario lägen in der Überwindung der weiteren Widerstandsthemen bei 35,38/35,70 EUR und 37,22/37,24 EUR. Potenzielle nächste Mittelfristziele lauten im Erfolgsfall 38,30-39,33 EUR und 40,18-41,00 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 33,00 EUR würde auf kurzfristige Abgaben in Richtung 32,38 EUR und eventuell 31,78 EUR hinweisen. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb der massiven Unterstützungszone bei 29,48-30,46 EUR.