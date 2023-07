Diese Analyse wurde am 10.07.2023 um 08:16 Uhr erstellt.

Der DAX verbuchte am Freitag in der ersten Handelsstunde ein 4-Monats-Tief bei 15.456 Punkten. Die anschließende mehrstündige Erholungsrally beförderte ihn bis auf 15.661 Punkte. Dort ging er in den Konsolidierungsmodus über und schloss bei 15.603 Punkten.