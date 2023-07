Die Aktie von Nagarro (WKN: A3H220) hatte im Januar 2022 ein Rekordhoch bei 212,00 EUR markiert und bewegt sich hiervon ausgehend in einem intakten langfristigen Abwärtstrend. Am 28. Juni dieses Jahres verzeichnete sie ein 2-Jahres-Tief bei 76,35 EUR. Zuvor hatten die momentumbasierten Indikatoren bereits auf ein Nachlassen der Abwärtsdynamik hingewiesen. Nach einer ersten dynamischen Erholungswelle bis an die deckelnde 50-Tage-Linie folgte ein Pullback an den Bereich der überwundenen beschleunigten Abwärtstrendlinie vom Mitte Februar gesehenen Zwischenhoch. Im gestrigen Handel gelang die Markierung eines 5-Wochen-Hochs und ein Schlusskurs oberhalb der 50-Tage-Linie. Die Wellenstruktur und das Handelsvolumen sprechen für fortgesetzte Rallychancen. Bestätigt würde dieses Szenario mit einer Schlusskursüberwindung der Widerstandszone 84,50-85,40 EUR. Als potenzielle nächste Erholungsziele fungieren die Bereiche 88,15/88,40 EUR und 90,71/90,75 EUR. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone würde mögliche Ausdehnungsziele bei 93,19 EUR und 99,35-105,03 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Rutsch unter den Support bei 80,00/80,03 EUR per Tagesschluss würde das Erholungsszenario negieren und Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 76,35 EUR aufzeigen.